Die deutsche Autoindustrie steckt im Umbruch. Der Umstieg auf Elektroautos verläuft schleppender als gedacht, aus China kommt starke neue Konkurrenz. Überwiegen die Chancen oder die Risiken? Diese Frage diskutieren wir auf unserer Abendkonferenz am 16. April.

Hohe Gewinne mit Luxusfahrzeugen, Absatzflaute bei Elektroautos, die Debatte um das EU-Verbrennerverbot und die neue Konkurrenz aus China: Die deutsche Autoindustrie steckt mitten in einem tief greifenden Umbruch. Und noch ist ungewiss, wie die Sache ausgeht. Bei unserer Abendkonferenz blicken wir aus vielerlei Perspektiven auf die Frage: Ist das Autoland auf Abstiegskurs?

Diskussion mit den Autoexperten der Zeitung

Klaus Köster, Peter Stolterfoht und Matthias Schmidt sind bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten für die Berichterstattung über die Autoindustrie zuständig. Besonders intensiv befassen sie sich mit den Unternehmen aus der Region Stuttgart, allen voran Mercedes-Benz, Bosch und Porsche. Bei der digitalen Abendkonferenz am Dienstag, 16. April um 19:30 Uhr teilen sie ihre Einschätzungen zur Lage der wichtigsten Branche Baden-Württembergs.

Die Runde wird moderiert von Nachrichtenchef Andreas Schröder

Wie passen Rekordboni und Arbeitsplatzabbau zusammen? Wie schafft die Geburtsstadt des Automobils den Umstieg auf klimafreundliche Antriebe? Wie stark ist die Konkurrenz aus China? Moderiert von Nachrichtenchef Andreas Schröder, stellt sich das Expertentrio den Fragen der Leserinnen und Leser.

So melden Sie sich zur Abendkonferenz an

Die Abendkonferenz ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung und findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung müssen Sie sich bitte einmalig mit Ihrer Kundennummer auf unserem Portal www.zeitung-erleben.de registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich über diesen Link www.zeitung-erleben.de/auto für die Abendkonferenz anmelden. Halten Sie dafür bitte Ihre Kundennummer bereit.

So können Sie Ihre Fragen einreichen

Fragen zum Thema können gerne vorab per E-Mail an chef@stzn.de (Betreff: Abendkonferenz Auto) oder am Abend über die Chat-Funktion bei Zoom gestellt werden.