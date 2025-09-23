Anmeldung ab sofort möglich: Leonberger Marktplatz: Wer darf beim Adventsdörfle mitmachen?

An den vier Adventswochenenden werden auf dem Leonberger Marktplatz Hütten aufgestellt, die Vereine und Organisationen bewirtschaften dürfen. Die Anmeldefrist hat begonnen.
Das Leonberger Adventsdörfle geht in diesem Jahr in die nächste Runde – diesmal wieder an allen vier Adventswochenenden. Leonberger Vereine, Organisationen und Schulklassen können sich ab sofort dafür anmelden und dabei mithelfen, den historischen Marktplatz in der Altstadt jeweils von Freitag bis Sonntag in ein weihnachtliches Dorf zu verwandeln.