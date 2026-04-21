Anmeldezahlen in Stuttgart: „Absurd hohes Interesse“ an Privatschulen – und welche Gründe es dafür gibt

Auch für das kommende Schuljahr ist die Nachfrage nach Plätzen an den Privatschulen wieder deutlich höher als das Angebot. Nach welchen Kriterien wählen die Schulen aus?
Nirgendwo in Deutschland sind Privatschulen so beliebt wie in Stuttgart. Nicht nur hat Baden-Württemberg die meisten Schulen in freier Trägerschaft bundesweit. Hinzu kommt, dass der Anteil der Kinder, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen, in der Landeshauptstadt doppelt so hoch ist wie im Landesschnitt. Im Schuljahr 2023/2024 waren es 10.865 Mädchen und Jungen und damit 18,6 Prozent der Stuttgarter Schülerschaft.