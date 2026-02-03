Anlaufstelle im Alten Waisenhaus: Carlos Santana hilft neuer Stiftung für krebskranke Kinder in Stuttgart

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, gerät die Welt ins Wanken. Eine neue Stiftung startet in Stuttgart, um Familien unbürokratisch zu helfen – eng verbunden mit anderen Initiativen.
Stuttgart bekommt eine neue Anlaufstelle für Familien, die mit der Diagnose Krebs bei ihren Kindern kämpfen: Die CCF Children Cancer Foundation aus Liechtenstein expandiert nach Deutschland und eröffnet am Charlottenplatz im Alten Waisenhaus in Stuttgart ihre erste deutsche Stiftung, die Hilfen im gesamten Bundesgebiet organisiert.