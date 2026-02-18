Ein Bielefelder ist nach einem Anlagebetrug mit einem Schaden von über 200.000 Euro erneut Opfer von Betrügern geworden. Das teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit.

Ein Bielefelder ist nach einem Anlagebetrug mit einem Schaden von mehr als 200.000 Euro erneut Opfer von Betrügern geworden. Bereits im Mai 2025 nahm das Opfer aufgrund einer Werbemail Kontakt zu einem vermeintlichen Broker auf, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilte. In der Folge überwies der Mann über mehrere Monate insgesamt 215.000 Euro.

Anfangs erhielt der Bielefelder demnach kleinere Auszahlungen als angebliche Gewinne. Als der Kontakt abbrach und Auszahlungsversuche scheiterten, erstattete der Mann Strafanzeige.

Opfer fällt ein zweites Mal auf Betrüger rein

Anfang Januar meldete sich dann ein Betrüger, der sich als Mitarbeiter der Börse ausgab. Er versprach, die Verluste zurückzuholen, und brachte das Opfer unter diesem Vorwand zu zwei weiteren Zahlungen.

Laut einer Polizeisprecherin handelte es sich dabei um eine Summe von zehntausend Euro. Anschließend brach der Kontakt ab, und der Bielefelder erkannte den neuerlichen Betrug.