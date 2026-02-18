Ein Bielefelder ist nach einem Anlagebetrug mit einem Schaden von über 200.000 Euro erneut Opfer von Betrügern geworden. Das teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit.
Ein Bielefelder ist nach einem Anlagebetrug mit einem Schaden von mehr als 200.000 Euro erneut Opfer von Betrügern geworden. Bereits im Mai 2025 nahm das Opfer aufgrund einer Werbemail Kontakt zu einem vermeintlichen Broker auf, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilte. In der Folge überwies der Mann über mehrere Monate insgesamt 215.000 Euro.