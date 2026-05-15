Anlagebetrug in Stuttgart-Feuerbach: 61-Jährige verliert über eine Million Euro an falsche Börsenmakler

1 Trickbetrüger habeneine 61 Jahre alte Frau aus Stuttgart um über eine Million Euro betrogen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Silas Stein

In Stuttgart-Feuerbach erbeuten Betrüger über eine Million Euro von einer 61-jährigen Frau. Sie geben sich als Börsenmakler aus und locken sie über Monate auf eine Trading-Plattform.











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Trickbetrüger haben im Zeitraum von August 2025 bis Mai 2026 eine 61 Jahre alte Frau aus Stuttgart um über eine Million Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Täter als Börsenmakler aus und überredeten die 61-Jährige über eine Trading-Plattform wiederholt zu Geldanlagen und Krypto-Transaktionen. Dabei versprachen sie der 61-Jährigen angeblich hohe Gewinne. Nachdem der Frau Zweifel kamen, alarmierte sie die Polizei.