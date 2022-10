1 Betrüger zockten Millionen ab. Foto: dpa/Jens Wolf

Die Böblinger Kriminalpolizei ist einem internationalen Anlagebetrug auf die Spur gekommen. Mit anderen Sicherheitsbehörden wurde ein Netzwerk gesprengt.















Schöne Geldanlagen mit hohen Renditen – immer wieder erweisen sich solche Angebote als schöner Schein. Und im jüngsten Fall gar als Millionenbetrug. Mindestens 70 Geschädigte soll es geben, und sie müssen nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler mehr als fünf Millionen Euro in den Wind schreiben. Die zentralen Ermittlungen laufen bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen – doch das Netz ist international gesponnen. Die Razzien fanden auch in Spanien, Ungarn, Zypern und den Niederlanden statt.

„Ein Geschädigter aus dem Kreis Böblingen hat den Fall im Jahr 2019 ins Rollen gebracht“, sagt Polizeisprecherin Yvonne Schächtele. Er hatte bei einem angeblichen Finanzdienstleister in Aktien und andere Geldanlagen investiert und musste feststellen, dass sein Geld verloren war. Die angeblichen Finanzprofis hatten lediglich Briefkastenadressen verwendet, angebliche Firmen waren nur schöner Schein.

16 Tatverdächtige im Visier

„Die Anleger wurden per Telefon und über Internet akquiriert“, sagt der Stuttgarter Staatsanwaltssprecher Aniello Ambrosio. Mit welcher Legende und welchen Renditeversprechungen die Täter agiert hatten, dazu könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. So wurde am Donnerstag lediglich mitgeteilt, dass 38 Durchsuchungsbeschlüsse gegen 16 Tatverdächtige vollstreckt worden seien. Allein in Deutschland waren 170 Polizeibeamte im Einsatz. Die Tatverdächtigen sind allesamt nicht in Baden-Württemberg ansässig. So wurde das Polizeipräsidium in Düsseldorf zur Einsatzzentrale der internationalen Großrazzia.

Wie man nun verrät, fand die Polizeiaktion bereits vor einer Woche statt. Verhaftungen wurden nicht vermeldet, nur eine Festnahme. Über den 50-jährigen Verdächtigen auf Mallorca und dessen Rolle mochte die Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Ermittelt wird wegen bandenmäßigen Kapitalanlagebetrugs und Geldwäsche.