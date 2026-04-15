Anlage am Egelsee: „Kleine grüne Lunge“ – in Tamm soll ein Bürgergarten entstehen

Vor sieben Jahren hat die Stadt Tamm (Kreis Ludwigsburg) beschlossen, am Egelsee eine Parkanlage zu schaffen. Jetzt beginnen die Planungen dafür – trotz schwieriger Haushaltslage.
Die Entwürfe sehen beeindruckend aus. Ein See, in dem sich die Sonne spiegelt, und über den ein langer, hölzerner Steg führt. Eine Anlage direkt neben der S-Bahn-Haltestelle und gleichzeitig mitten im Grünen – ringsherum angelegte Wege, auf denen Menschen spazieren gehen können. Und ein Gebäude mit großer Glasfront, mit Tischen und Stühlen davor. So hätte man sich in Tamm im Jahr 2019 den neuen Bürgerpark am Egelsee vorstellen können. Der soll nun tatsächlich kommen – allerdings in ganz anderer Form.