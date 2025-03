Ben Zucker (41) musste am vergangenen Freitag nach der vierten "Let's Dance"-Ausgabe die Heimreise antreten. In der Tanzshow bei RTL (auch via RTL+) hat es mit nur 16 Jurypunkten und nicht genügend Anrufen von zu Hause für den Schlagersänger nicht für die nächste Runde gereicht. Bei Instagram zog der 41-Jährige bereits ein Fazit.

"Nach vier Shows, unzähligen Schritten und jeder Menge Emotionen ist meine 'Let's Dance'-Reise zu Ende", schrieb er zu einem Bild mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (34). Er habe vor allem Disziplin gelernt und "eine richtig geile Zeit" bei der Sendung verbracht. Ein großer Dank gehe zudem an seine Tanzpartnerin. "Du hast mich durch dieses Abenteuer geführt und mich echt gefordert." Seinen Fans dankte er für deren Support, den Anrufen und den Nachrichten und kündigte an: "Jetzt geht's für mich zurück zur Musik - und ich kann's kaum erwarten, euch alle live wiederzusehen!"

"Es war sehr lehrreich für mich", gab Ben Zucker im RTL-Interview nach seinem Ausscheiden an. "Aber irgendwann kommt man an seine Grenzen und die sind erreicht. Das ist okay. Das ist überhaupt nicht schlimm." Auf ein öffentliches Tanzparkett werde er nicht mehr treten, erklärte er außerdem. "Es war eine tolle Erfahrung, aber reicht. Danke, Feierabend!"

Clubshows in Berlin

Für Zucker geht es hingegen musikalisch weiter. So gab er am Freitag bekannt, dass er "zur Einstimmung" auf seine "Draußen Live Tournee 2025" drei Warm-Up-Clubshows am 25. Juni, 26. Juni und 27. Juni im Columbia Theater Berlin spielen wird. "Außerdem gibt es was Neues auf die Ohren", verkündete der Sänger. "Mein neuer Song 'Remmidemmi' kann ab sofort gepresaved werden - nächste Woche Freitag ist es dann soweit!" Zum weiteren Verlauf des Jahres sagte er Mitte Februar in einem Post: "Langweilig wird's dieses Jahr garantiert nicht - es steht einiges an! Von den Open Airs diesen Sommer bis zur größten Arena-Tour meines Lebens 2026 - das wird der Wahnsinn!"