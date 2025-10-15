ChatGPT wird erwachsen: OpenAI plant Erotik-Inhalte ab Dezember

Ab Dezember dürfen volljährige Nutzer den KI-Chatbot ChatGPT auch erotisch erleben. Laut OpenAI-Chef Sam Altman soll die neue Funktion freiwillig und nur für verifizierte Erwachsene verfügbar sein.
Der beliebte KI-Chatbot ChatGPT wird künftig auch Inhalte für Erwachsene anbieten. OpenAI-Chef Sam Altman kündigte am Dienstag auf X an, dass die Funktion ab Dezember verfügbar sein soll - jedoch ausschließlich für "verifizierte Erwachsene" und nur auf Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer. Details zum genauen Ablauf nannte Altman bisher nicht. Mit dem Schritt wolle man das Prinzip verfolgen, "erwachsene Nutzer wie Erwachsene zu behandeln".