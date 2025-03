Ankündigung: Lady Gaga kommt auf Tour nach Deutschland

1 Lady Gaga geht auf eine weltweite Tournee. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa

Vor einigen Wochen hat Lady Gaga ihr neues Album herausgebracht. Eigentlich wollte sie damit nicht auf eine große Tour gehen - aus bestimmten Gründen habe sich das geändert, sagt sie.











Link kopiert



Berlin - Fans von Lady Gaga können die US-Musikerin auf Tour in Deutschland erleben. Am 4. und 5. November wird die 38-Jährige in Berlin auftreten, wie der Ticket-Anbieter Eventim mitteilte. Weitere Deutschland-Termine wurden nicht genannt. Die Konzerte sind Teil einer weltweiten Tour mit dem Titel "The Mayhem Ball".