Ankündigung in Chatgruppe: 19-Jähriger wegen geplanten Anschlags auf Synagoge in Halle festgenommen

1 Auf die Synagoge in Halle wurde bereits 2019 ein rechtsextremistisch motivierter Anschlag verübt. (Archivbild) Foto: dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Mehr als fünf Jahre nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle soll ein 19-Jähriger eine erneute Attacke auf das jüdische Gotteshaus der Stadt geplant haben. Es kommt zur Festnahme.











Wegen eines geplanten rechtsextremistisch motivierten Anschlags auf die Synagoge in Halle an der Saale ist ein 19-Jähriger in der Schweiz festgenommen worden. Er soll zwischen Juli vergangenen Jahres und Februar seine Anschlagspläne wiederholt in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt und sich eine Langwaffe beschafft haben, wie die Staatsanwaltschaft Halle am Dienstag mitteilte.