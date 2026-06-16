Rund acht Monate nach der lebensbedrohlichen Messerattacke auf die SPD-Politikerin Iris Stalzer aus Herdecke in NRW ist ihre Tochter wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. Das sagten der ermittelnde Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn und der Anwalt der 17-jährigen Tochter der dpa.











Link kopiert



Herdecke - Rund acht Monate nach der lebensbedrohlichen Messerattacke auf die SPD-Politikerin Iris Stalzer aus Herdecke in NRW ist ihre Tochter wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt worden. Das sagten der ermittelnde Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn und der Anwalt der 17-jährigen Tochter der dpa. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.