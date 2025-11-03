Anklage in England: Messerattacke in einem Zug – Tatverdächtiger angeklagt

Der Messerangriff in einem Zug in England beschäftigt die Ermittler intensiv. Bei einer Anhörung vor Gericht machte der Tatverdächtige nur wenige Angaben.
Nach dem Messerangriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon ist der Tatverdächtige angeklagt worden. Dem 32-Jährigen wird versuchter Mord in insgesamt elf Fällen, Körperverletzung sowie der Besitz einer Stichwaffe vorgeworfen, wie die British Transport Police mitteilte. Er erschien am Montag vor dem Peterborough Magistrates’ Court, der Richter ordnete Untersuchungshaft an.