Kommentar zur Anklage gegen Winterkorn Schluss mit den Bauernopfern

Von Anne Guhlich 04. Mai 2018 - 08:45 Uhr

Martin Winterkorn war von 2007 bis 2015 Chef beim weltgrößten Autobauer Volkswagen. Wegen der Diesel-Affäre ist er zurückgetreten, wurde bislang aber nicht angeklagt. Das hat sich nun geändert. Foto: AP

Die Dieselaffäre hat schon viel Schaden angerichtet. Und die US-Klage könnte für VW auch in Deutschland teure Folgen haben. Es wird Zeit, dass jemand die Verantwortung dafür übernimmt, statt lediglich Bauern zu opfern, meint Anne Guhlich.

Stuttgart - Die Sätze von US-Justizminister Jeff Sessions klingen gewohnt markig: „Wer versucht, die Vereinigten Staaten zu betrügen, wird einen hohen Preis bezahlen“, tönt er als er die Anklage gegen den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wegen Verschwörung und Betrug bekannt macht. Das Gebaren der USA im Abgasskandal wurde von hiesigen Juristen immer wieder wahlweise als Angriff auf die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen oder als hollywoodreife Selbstinszenierung bezeichnet. Doch es zeigt sich: Es ist die US-Justiz, die den Abgasskandal schonungslos aufklärt und es ist die US-Justiz, die dabei das Tempo vorgibt. Darum wird durch die Klage gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn in den USA auch die Situation für Volkswagen in Deutschland brenzliger.

Mehr zum Thema

Winterkorn galt als autoritärer und detailverliebter Chef

Klar: Dass Winterkorn, wie angedroht, jemals zu 25 Jahren Haft und einer Geldstrafe von bis zu 275 000 Dollar verurteilt wird, ist höchst unwahrscheinlich. Dafür müsste Deutschland den Manager in die USA ausliefern. Klar ist aber auch: Die US-Klage lässt die Darstellung Volkswagens, dass allein gewöhnliche Techniker und Ingenieure die Schuld für den Skandal tragen, immer bizarrer wirken.

Ausgerechnet Volkswagen – der Konzern, der erst am Donnerstag auf der Hauptversammlung eingeräumt hat, dass auch die autoritäre Unternehmenskultur stets ein Teil des Problems war. Und ausgerechnet Martin Winterkorn – der als detailverliebter Chef dafür bekannt war, bei Automessen gern auch mal mit dem Schraubenzieher unter Fahrzeuge zu klettern. Der Chef dieses Konzerns will erst als der Skandal im September 2015 aufflog von der Affäre erfahren haben? Loyale Mitarbeiter aus dem mittleren Management sollen eigenmächtig den größten Betrug in der Geschichte der deutschen Autoindustrie geplant und umgesetzt haben? Die amerikanischen Gerichtsakten zeichnen ein anderes Bild.

Im Video: Worum geht es im Dieselskandal? Wie nahm er seinen Anfang und was ist seitdem passiert? Sehen Sie die zehn wichtigsten Fakten.

Durch die US-Klage steigt der Druck auf Volkswagen in Deutschland

Und dazu wird VW sich verhalten müssen: Denn die Arbeit der US-Justiz lässt die Stimmen derer lauter werden, die fordern, dass Volkswagen die Affäre endlich selbst aufklärt. Außer Ankündigungen und Lippenbekenntnissen ist daraus bislang nichts gefolgt: Den entsprechenden Bericht der Kanzlei Jones Day hält Volkswagen bis heute unter Verschluss. Außerdem werden die Erkenntnisse auch den Ermittlern der Staatsanwaltschaft in Braunschweig nicht verborgen bleiben, die ebenfalls die Rolle Winterkorns sowie weiterer Manager beim Abgasskandal untersuchen. Vor allem aber sind die neuen Vorwürfe Wasser auf die Mühlen der Anwälte, die im Namen von Investoren Milliarden von Volkswagen fordern. Ihnen geht es freilich nicht darum, ob Winterkorn strafrechtlich belangt wird oder nicht. Ihnen geht es um die Frage, ab wann bei Volkswagen der Betrug bekannt war, die nun neu vor Gericht verhandelt wird.

Geld von Aktionären ging verloren, Autokunden wurden geschädigt, das Vertrauen in eine deutsche Schlüsseltechnologie ist mehr als beschädigt, Ingenieure wie James Liang oder Oliver Schmidt wurden vor Gericht wie Terroristen behandelt und für lange Zeit weg gesperrt – die Dieselaffäre hat schon viel Schaden angerichtet. Nun wird es Zeit, dass jemand die Verantwortung dafür übernimmt, statt lediglich Bauern zu opfern.