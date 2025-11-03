Anklage der Staatsanwaltschaft: Teenager kommt wegen Bombendrohung vor Gericht

Ein 17-Jähriger aus Darmstadt ist nun angeklagt worden: Er soll mit Drohanrufen unter anderem die Räumung der Göppinger Waldweihnacht veranlasst haben.
Polizisten in schwerer Schutzausrüstung räumten am 2. Dezember 2023 den Göppinger Weihnachtsmarkt, über der Stadt kreiste bis zum späten Abend ein Polizeihubschrauber. Der Marktbereich auf dem Platz vor dem Göppinger Rathaus und die untere Marktstraße wurden an dem Samstagabend mit den rot-weißen Flatterbändern der Polizei abgesperrt. Gegen 19.40 Uhr hatte sich ein Mann unter der Notrufnummer gemeldet und mit einem Bombenattentat auf der Waldweihnacht gedroht. Der Täter kommt nun vor Gericht.