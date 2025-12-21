Anke Engelke wird 60: Die Frau, die deutsche Comedy geprägt hat

Anke Engelke hat die deutsche Comedy-Landschaft geprägt wie kaum eine andere. Am 21. Dezember feiert die unangefochtene Queen der deutschen Unterhaltung ihren 60. Geburtstag. Ein Blick auf eine außergewöhnliche Persönlichkeit.
"Die Wochenshow", "Ladykracher", "Fröhliche Weihnachten", "Perfekt Verpasst", "Deutschland 86", "LOL" - all diese Erfolgsformate haben eines gemeinsam: die legendäre Anke Engelke. Sie hat die deutsche Comedy-Landschaft geprägt wie kaum eine andere. Seit Jahrzehnten bringt sie Generationen zum Lachen und bleibt dabei trotzdem immer ganz sie selbst. Am 21. Dezember feiert die unangefochtene Queen der deutschen Comedy ihren 60. Geburtstag.