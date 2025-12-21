Anke Engelke wird 60: Die Frau, die deutsche Comedy geprägt hat

Anke Engelke hat die deutsche Comedy-Landschaft geprägt wie kaum eine andere. Am 21. Dezember feiert die unangefochtene Queen der deutschen Unterhaltung ihren 60. Geburtstag. Ein Blick auf eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

"Die Wochenshow", "Ladykracher", "Fröhliche Weihnachten", "Perfekt Verpasst", "Deutschland 86", "LOL" - all diese Erfolgsformate haben eines gemeinsam: die legendäre Anke Engelke. Sie hat die deutsche Comedy-Landschaft geprägt wie kaum eine andere. Seit Jahrzehnten bringt sie Generationen zum Lachen und bleibt dabei trotzdem immer ganz sie selbst. Am 21. Dezember feiert die unangefochtene Queen der deutschen Comedy ihren 60. Geburtstag.

Die Geschichte der Anke Engelke beginnt weit weg von Deutschland: 1965 erblickt sie im kanadischen Montreal das Licht der Welt, wo ihr Vater für eine Fluggesellschaft arbeitet. Sie wächst gemeinsam mit einer älteren Schwester dreisprachig auf. 1971 zog die Familie nach Rösrath bei Köln, dort legte Engelke auch ihr Abitur ab.

Vom Kinderstar zur Queen of Comedy

Ihr Studium der Anglistik, Romanistik und Pädagogik auf Lehramt bricht sie anschließend aber ab - schließlich war schon immer klar, dass sie ins Rampenlicht gehört. Mit dem Schulchor "Sonntagskinder" steht sie erstmals auf der Bühne, begleitet Schlagerstar Heino (87) auf Tour und singt als Elfjährige sogar ein Duett mit Musiklegende Udo Jürgens (1934-2014). Dabei wird sie von Radio Luxemburg entdeckt, woraufhin sie die Moderation von ZDF-Kindersendungen übernimmt.

Anke Engelke war also schon ein kleiner Star, als ihr nach einer Redakteursausbildung beim SWR und mehreren Radiosendungen in den Neunzigerjahren der eigentliche Durchbruch gelingt: Ab 1996 gehört sie zum festen Ensemble der legendären Sat.1-"Wochenshow". Von dort aus erobert sie mit ihrer eigenen Comedyshow "Anke" und später "Ladykracher" die Herzen des Publikums. Die Sketch-Comedy wird zum Kult - unvergesslich bleiben Figuren wie die naive Blondine Ulla Fleischer oder die russische Millionärsgattin Ludmilla.

Dreamteam mit Bastian Pastewka

Eine ganz besondere Verbindung pflegt Engelke zu ihrem langjährigen Weggefährten Bastian Pastewka (53). Die beiden kennen sich seit den "Wochenshow"-Zeiten und haben seither zahlreiche gemeinsame Projekte gestemmt. Ob als schräges Volksmusik-Duo Wolfgang und Anneliese oder als Schlager-Paar Jenny und Mel bei "LOL: Last One Laughing" - die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach.

Immerhin verbindet sie auch privat eine tiefe Freundschaft - und viele Gemeinsamkeiten, wie sie im gemeinsamen Interview mit spot on news verrieten. "Es ist bekannt, dass wir beide Streber sind, das fällt auch immer wieder unangenehm auf", erklärte Engelke. Man sage ihnen mitunter nach, dass sie "möglicherweise schwierig sind. Ich schütze mich mit der Behauptung, dass es immer im Dienst der Sache ist", ergänzte Pastewka. In ihrer Serie "Perfekt Verpasst" (2024) spielten die beiden erstmals ein Liebespaar - doch auch das ist kein Problem: "Wir können das voneinander trennen, dass wir befreundet sind, aber für die Serie spielen müssen, dass zwischen uns mehr ist als Freundschaft", so Engelke. Die zweite Staffel ist auch schon in der Mache und trägt den vielsagenden Titel "Perfekt Zusammen".

Berühmt und trotzdem sehr privat

Trotz ihrer enormen Bekanntheit hält Engelke ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sie "verstecke" sich gewissermaßen hinter ihren Figuren, gestand sie t-online. "Ich glaube nicht, dass man etwas sein muss, das man spielt und darin Erfahrung haben muss. Deswegen ist es Schauspielerei und nicht Leben, sonst wäre ich vielleicht Influencerin, wenn ich daran interessiert wäre, mich als Privatperson zu präsentieren." Aus diesem Grund hat die Komikerin auch keinerlei Social-Media-Plattformen, nicht mal ein Smartphone besitzt sie.

Mit dem Ruhm tut sie sich dementsprechend manchmal schwer. Im Interview mit der "NZZ am Sonntag" gab sie zu: "Ich komme bis heute nicht damit klar, wenn die Menschen ein Selfie mit mir machen wollen, dann fühle ich mich einfach reduziert auf die Prominenz." Stattdessen biete Engelke lieber ein kurzes Gespräch an - was meistens abgelehnt werde.

Was dennoch bekannt ist: Zweimal war sie verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 15, 19 und 28 Jahren. Ihre Tochter und ihre beiden Söhne hätten sie zu einem glücklicheren Menschen gemacht, betonte sie in einer Folge ihres inzwischen eingestellten Podcasts mit Kumpel Riccardo Simonetti (32): "Ich bin einfach für mein Leben gern Mutter. Und das kommt auch an erster Stelle, so gern ich meinen Beruf auch mag und die Privilegien, die ich dadurch habe. Aber Muttersein ist für mich das Wichtigste."

Mehr als nur Comedy

Neben dem Dasein als Komikerin, Podcasterin und Synchronsprecherin, unter anderem für Marge Simpson, hat sich Anke Engelke auch als ernstzunehmende Schauspielerin etabliert. Sie bekomme heute die besten Rollen, weil sie "nicht mehr aufs Lustigsein reduziert" werde, erklärte sie der NZZ. "Ich habe mir das Recht auf Vielseitigkeit erkämpft." Eben diese Bandbreite zeigt sie in Serien wie "Deutschland 86" und "Deutsches Haus" sowie im aktuellen Kinofilm "Und dann passiert das Leben" an der Seite von "Tatort"-Star Ulrich Tukur (68).

Auch privat steckt hinter Anke Engelke eine Frau mit ernstem Anliegen, so engagiert sie sich etwa im Kampf gegen Malaria und für Menschenrechte. Besonders liegt ihr der Klimaschutz am Herzen: Sie demonstrierte mit Fridays for Future, ernährt sich vegan, verzichtet auf Essenslieferungen, neue Kleidung und unnötige Flugreisen. "Leider ist das zurzeit noch Privilegierten vorbehalten, sich den Verzicht selber auszusuchen, das ist fast schon Luxus bei mir", berichtete sie spot on news zu ihrer Lebensweise.

Was ist also mit 60 Jahren ihr Geheimnis des Glücks? "Vielleicht kann man das eigene Glück mitformen, indem man das Unglück vertagt", spekulierte sie im NZZ-Gespräch. In den vergangenen Jahren habe sie lernen müssen, nicht so gutgläubig zu sein und sich nicht ausnutzen zu lassen. "Ich bin ständig verliebt, in Menschen, in Momente", betonte sie. Und genau diese Verliebtheit, diese Begeisterungsfähigkeit, wolle sie trotz aller Enttäuschungen nicht verlieren.