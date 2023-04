Comedy-Traumpaar dreht "Never Ever"

1 "Never Ever" (v.l.): Lea Freund, Michael Wittenborn, Anke Engelke, Bastian Pastewka und Peter Jordan. Foto: Niren Mahajan / Prime Video

Das Comedy-Traumpaar Anke Engelke und Bastian Pastewka arbeitet an der neuen gemeinsamen Serie "Never Ever". Die acht halbstündigen Folgen entstehen für Prime Video derzeit in Marburg und Köln.









Das Comedy-Traumpaar Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51) dreht derzeit in Marburg und Köln die acht halbstündigen Folgen für die fiktionale Prime-Video-Original-Serie mit dem Arbeitstitel "Never Ever". Die beiden sind nicht nur die Hauptdarsteller, sondern fungieren auch als Co-Produzenten.

Regie führen Sabine Boss und Nico Berse-Gilles. Neben Engelke und Pastewka sind unter anderem Fritzi Haberlandt (47), Edin Hasanovic (31), Peter Jordan (55), Michael Wittenborn (69), Lea Freund (27), Serkan Kaya (45), Caro Scrimali (46) und Melodie Simina (geb. 1996) zu sehen. Alle Episoden werden 2024 exklusiv für Prime-Mitglieder weltweit verfügbar sein.

Darum geht es in "Never Ever"

In der Serie geht es laut Streamingdienst "um Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End".

"'Never Ever' ist eine klassisch-komische Coming of Age Geschichte," erklärt Executive Producer Jule Everts von btf. "Mit dem feinen Unterschied, dass die Hauptfiguren nicht in den 20ern, sondern Anfang 50 sind. Die späte Lebenskrise der zwei Kleinstädter" sei spannend, verspricht er. "Engelke und Pastewka sind dabei heute so legendär wie schon vor 30 Jahren."

Dreamteam, ohne gemeinsame Serienerfahrung

Pastewka und Engelke kennen sich in der Tat schon lange. Unter anderem waren die beiden Ende 2007 in der Weihnachtssendungsparodie "Fröhliche Weihnachten! - mit Wolfgang & Anneliese" (Sat.1) zu sehen. Dafür wurden sie mit dem Adolf-Grimme-Preis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis 2008 ausgezeichnet. Ende 2009 schlüpften die beiden für die ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" mit Moderator Thomas Gottschalk (72) wieder in ihre Kultrollen Wolfgang und Anneliese. Auch dafür wurden sie für den Grimme-Preis nominiert.

"Unsere erste Zusammenarbeit liegt jetzt 27 Jahre zurück und seitdem kann ich mir ein Leben ohne Bastian wirklich nicht mehr vorstellen", fasst Engelke anlässlich des Drehstarts der neuen Serie zusammen. "Nach gemeinsamen 'Wochenshow'-Sketchen, Begegnungen in 'Pastewka' und den Shows von 'Wolfgang & Anneliese' mussten Bastian und ich uns entscheiden für den perfekten Next-Level-Move: freches Kochbuch, verrückte Unterwäsche-Kollektion oder was ganz anderes!? Wir haben uns für Option 3 entschieden: eine gemeinsame Serie! Ich freue mich wie verrückt", sagt sie. Und Pastewka fügt hinzu: "Aktuellen Umfragen zufolge sind Anke Engelke und ich das talentierteste Comedy-Duo von Köln: Eine von uns kann singen, eine von uns kann alle Texte perfekt und eine von uns bringt so viel Herz mit, dass der jeweils andere im Grunde gar nichts mehr machen muss."



Gemeinsam nahmen die beiden auch in den Sendungen "LOL: Last One Laughing" und "Wer stiehlt mir die Show?" teil, mehrfach auch als Schlagerduo "Jenny & Mel". Doch eine gemeinsame Serie gab es noch nicht. Das überraschte vor allem Philip Pratt, den Leiter Deutsche Originals für Prime Video: "Unglaublich, dass das Kultduo Anke Engelke und Bastian Pastewka noch nie eine gemeinsame Serie gedreht hat. Als btf mit dem Projekt zu uns kam, wussten wir direkt, dass wir das mit ihnen gemeinsam umsetzen wollen", schwärmt er.