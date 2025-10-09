Anke Engelke soll Bahnfahrer zum Lachen bringen

Anke Engelke verzweifelt in der neuen Webserie "Boah, Bahn!" als Zugchefin eines ICE. Wie es zu der amüsanten Produktion gekommen ist, verriet die Komikerin zum Start des kostenlosen Programms.
Seit 8. Oktober können alle Fans von Comedy-Legende Anke Engelke (59) "Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug" genießen. Die Serie ist produziert von der Deutschen Bahn, kostenlos im Internet verfügbar und erzählt vom Alltag und den Problemen der Zugchefin Tina (Engelke). Die so oft in der Kritik stehende Deutsche Bahn beweist mit der neuen Produktion, dass sie über sich selbst lachen kann.