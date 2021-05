Randale in Heidelberg Hunderte Menschen feiern in Innenstadt – Beamte angegriffen

In der Nacht zu Sonntag haben Hunderte Menschen in der Heidelberger Innenstadt gefeiert. Es kam zu Randalen und Angriffen auf die Polizei. In der Spitze seien in der Altstadt rund 400 und auf der Neckarwiese bis zu 1000 Menschen zum Feiern angereist.