Anita Latifi muss die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ vorzeitig verlassen. Der Grund: Die Musikerin ist schwanger – ein Novum in der Geschichte des Formats.

Die Sängerin und Reality-TV-Teilnehmerin Anita Latifi hat ihre Teilnahme an der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet. Während der Dreharbeiten in Thailand stellte sich heraus, dass die 29-Jährige schwanger ist.

Ein zunächst negativer Schwangerschaftstest im Vorfeld der Produktion hatte noch keinen Hinweis auf eine mögliche Schwangerschaft gegeben. Erst während der Aufzeichnungen spürte Latifi erste Veränderungen. Ein erneuter Test brachte schließlich die Bestätigung. Aus medizinischer Vorsicht musste sie daraufhin die Show verlassen.

Laut eigenen Angaben war die Schwangerschaft nicht geplant. In Interviews berichtete Latifi, sie habe zunächst mit Übelkeit zu kämpfen gehabt und sich daraufhin medizinisch untersuchen lassen. Die Freude über die Nachricht sei jedoch groß gewesen. Inzwischen ist die Musikerin im sechsten Monat und erwartet ihr erstes Kind mit Partner Fabrice Neda, den sie seit ihrer Schulzeit kennt.

Wo kann man „Kampf der Realitystars“ sehen?

Die sechste Staffel von „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ ist seit dem 7. Mai 2025 auf RTL2 zu sehen. Neue Folgen erscheinen zudem vorab auf dem Streamingdienst RTL+:

ANZEIGE

Wer ist Anita Latifi?

Anita Latifi wurde 1996 in Wuppertal geboren und wurde 2014 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Nach längerer TV-Pause war sie 2024 in der Reality-Show „Das große Promi-Büßen“ zu sehen. Auch als Musikerin veröffentlichte sie mehrere Singles. Im Mai 2025 trat sie erstmals bei „Kampf der Realitystars“ in Erscheinung – ein Abenteuer, das nun vorzeitig endete.