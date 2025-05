Anita Latifi: Kampf der Realitystars-Kandidatin hat geheiratet

Überraschende Nachrichten von Reality-TV-Teilnehmerin Anita Latifi (29): Sie hat ihrem Freund Fabrice das Jawort gegeben. In einem Instagram-Post teilt sie ihre freudige Neuigkeit mit ihren Fans: "Offiziell Ehefrau & Ehemann. Bis dass der Tod uns scheidet, Baby. Ich liebe dich", schrieb Latifi zu einem Hochzeitsvideo, das das frisch vermählte Paar nach der Trauung zeigt.

In dem Video ist die schwangere 29-Jährige in einem Hochzeitskleid mit hohem Beinschlitz und langer Schleppe neben ihrem Ehemann im hellblauen Anzug zu sehen. Die beiden lächeln sich verliebt an, strahlen in die Kamera und streicheln ihren Babybauch.

Lesen Sie auch

Heimliche Hochzeit im kleinen Kreis

Das Paar kennt sich bereits seit der Schulzeit und ist seit fast sieben Jahren liiert. Die Verlobung fand erst im April in Zandvoort in den Niederlanden statt. "Den Antrag habe ich bei Sonnenuntergang bekommen, richtig schön war es. An dem Tag war ich sehr überrascht. Aber ich würde sagen, nach so vielen Jahren Beziehung wurde es auch mal Zeit", verrät Anita Latifi der "Bild"-Zeitung.

Nach der Verlobung wollte Latifi nicht lange warten und entschied sich mit ihrem Partner für eine intime standesamtliche Hochzeit nur im Kreis der engsten Familie. "Niemand aus unserem Freundeskreis wusste davon", so die Sängerin, die durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde. Nach der Trauung im Standesamt ging es für die frisch Vermählten zum Essen ins Restaurant.

Schwanger bei "Kampf der Realitystars"

Aktuell ist Anita Latifi in der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" zu sehen. Dort beweist sie bereits nach einer Folge, dass sie durchaus konfliktfreudig ist und sorgte direkt mit Pöbelein für Aufsehen. Die Dreharbeiten in Thailand Anfang des Jahres hielten aber auch eine Überraschung für sie bereit: Während eines Gesundheitschecks am Set wurde festgestellt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Für die Zeit nach der Geburt ihres Kindes plant das Paar eine größere Hochzeitsfeier.