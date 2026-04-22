„Animi ardor“ in Stuttgart: Mercedes-Designer und Maschinenbau-Chefin übernehmen Traditionsfriseur

Neues Leben für eine Stuttgarter Institution: Wie ein Mercedes-Designer und eine Maschinenbau-Chefin den Friseurberuf neu denken – mit einer Dragqueen an der Spitze.
Wenn Alissa Staib (39) erzählt, wie sie zum Friseurhandwerk kam, muss sie schmunzeln. „Unsere Großeltern waren Friseure und haben uns immer gesagt: Macht was Gescheites und werdet nicht Friseur.“ Mit diesem Rat im Ohr studierte sie Wirtschaftsingenieurwesen, promovierte und leitet heute ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Ihr Bruder Florian (35) ging den kreativen Weg und arbeitet seit 13 Jahren als UX-Designer bei Mercedes-Benz. Zwei klassische Bilderbuch-Karrieren – und doch fehlte etwas.