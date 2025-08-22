Animationsfilm in Netflix-Charts: Wie „KPop Demon Hunters“ die Stuttgarter K-Pop-Szene bewegt

Der beliebte Film „KPop Demon Hunters“ hat auch die K-Pop-Community in Stuttgart erreicht. Während einige Gruppen Eventideen entwickeln, bleibt der Fokus bei anderen auf Musik und Tanz.
Seit seiner Veröffentlichung im Juni 2025 hat der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ weltweit für Aufsehen gesorgt – und fand auch schnell seinen Weg in die Stuttgarter Fan-Community. Mit einer Mischung aus eingängigen K-Pop-Songs, Action, Fantasy und koreanischer Mythologie eroberte der Film nicht nur die Netflix-Toplisten, sondern auch die internationalen Musikcharts. In Deutschland wurde etwa der Song „Golden“ zum Sommerhit 2025 gekürt.