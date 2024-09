1 Heidi Klum präsentiert ihr Outfit im Animalprint. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Javier Rojas

In Los Angeles ist am Emmy-Wochenende einiges los. Model und Moderatorin Heidi Klum tauchte im Vorfeld der Awardshow auf mehreren Veranstaltungen auf.











Heidi Klum (51) hat sich in Los Angeles in einem aufregenden Outfit gezeigt - unter anderem bei der "Emmy Nominees Night" von "The Hollywood Reporter" und der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA schritt sie in West Hollywood damit über den roten Teppich.