14 Die Animal gehört zu den größten Heimtiermessen Deutschlands. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Egal ob Kamele, Katzen oder Alpakas – bei der Heimtiermesse Animal kommen Tierfreunde auf ihre Kosten. Hier gibt es die besten Fotos von der Schau.











Link kopiert



Die Heimtiermesse Animal in Stuttgart hat am Wochenende zahlreiche Interessierte angelockt. Egal ob Hund, Katze, Pferd oder Exotisches in der Aquaristik und Terraristik – auf der Messe gab es allerhand Tierisches zu entdecken.