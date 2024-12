Animal Print, Loafers und mehr: Fashion-Jahr 2024: Das waren die größten Modetrends

Foto: Alones Creative / iStock via Getty Images / Iryna Sukhenko / iStock via Getty Images

Das Modejahr 2024 neigt sich dem Ende zu und lässt einige Trends hinter sich. Die Fashion-Welt zeigte sich in den vergangenen zwölf Monaten von den unterschiedlichsten Seiten. Zarte Pastellfarben und verspielte Spitzen-Looks reihten sich an rockige Biker Boots und coole Nieten-Details. Die größten Wellen schlugen jedoch andere Fashion-Highlights.

Besondere Kragen

Besonders vielfältig wurde es im zurückliegenden Jahr an der Oberbekleidung. Verschiedene Kragen werteten Blusen und Hemden auf, aber auch Jacken machten sie zum Blickfang. Sein großes Comeback feierte der Polokragen, der nicht nur die typischen Hemden, sondern auch Kleider zierte. Aber auch andere Styles wie der Bubikragen machten vor allem im Sommer auf sich aufmerksam. Im Herbst weitete sich der Trend passend zu den sinkenden Temperaturen auf die Jackenmode aus. Hochgeschlossene Jacken boten eine modische Alternative zu Schals. Der Rollkragen zog im Verlauf der kalten Monate ebenso wieder in die Alltagsgarderobe ein.

Flache Schuhe

High Heels mussten dieses Jahr abseits der Red Carpets und Laufstege flachem Schuhwerk Platz machen. Modeliebhabern stand hier die Wahl offen. In beiden Jahreshälften gleichermaßen angesagt waren Loafers - der Trend reichten von Penny Loafers über Derbys und Bootsschuhe. Für Abendveranstaltungen oder Party-Nächte eigneten sich dagegen Slingback-Kitten Heels. Die flachen Heels wirkten genauso elegant wie hochhackige Schuhe und boten mehr Tragekomfort. Das gilt auch für Ballerinas, die 2024 hauptsächlich in zwei Varianten zu sehen waren. Während Netzstoff im Sommer für Abkühlung an den Zehen sorgte, verliehen Schleifen den Schuhen einen verspielten Look.

Schleifen

Nicht nur an Ballerinas hatten Schleifen einen großen Moment. Infolge des Balletcore-Trends zierten sie nahezu jedes Kleidungsstück. An Ballet-Sneakers prangten in den warmen Monaten große Schleifen aus Satinbändern, die klassische Schnürsenkel ersetzten. Das Bindedetail war ebenso charakteristisch und namensgebend für die Tie-Front-Blusen. Die Blusen waren vorne durch Schleifen zugebunden und ließen eine frische Sommerbrise an die freigelegte Haut. Als Haarschmuck begeisterten Schleifen das ganze Jahr über, insbesondere jedoch zur Weihnachtszeit.

Animal Print

Tierische Muster hatten ab den späten Sommermonaten Hochsaison. Das Animal-Print-Revival machte vor keinem Kleidungsstück halt: Es schmückte Blusen, Kleider, Handtaschen, Schuhe und sogar ganze Hosen. Während Pieces im Zebra-Look seltener zu sehen waren, dominierten Leoparden- und Kuh-Muster den Trend. Ihr Modegespür bewies unter anderem Heidi Klum, die mit ihrem Leo-Kleid auf zwei Events am Emmy-Wochenende im Gedächtnis blieb.

Naked Dresses und Naked Tops

Auf Red-Carpet-Veranstaltungen gehörten 2024 Naked Dresses zu den beliebtesten Kleidern. Promis wie Jennifer Lopez (55), Bella Hadid (28) und Paris Hilton (43) zeigten in semi-transparenten Roben einiges an Haut. Alltagstauglicher gestaltete sich der Trend der Naked Tops. Schlichte Bustiers oder BHs verdeckten unter durchsichtigen Blusen das Nötigste. Als Fan outete sich beispielsweise die Ex-"GNTM"-Gewinnerin Céline Bethmann (26).