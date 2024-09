Im Herbst gelten Maniküren in Burgunder und Brauntönen als Klassiker. Auch wenn diese nicht zu Unrecht Jahr um Jahr die Nägel schmücken, wird es 2024 so vielseitig wie noch nie. Nicht nur dunkle Töne, auch knallige Farben und Muster sind in der wechselhaften Jahreszeit angesagt.

Knallorange und Gold

Kürbissuppe ist nicht nur ein Comfort Food bei schlechtem Wetter. Die knallorange Farbe des Gerichts findet sich diesen Herbst auch auf den Nägeln wieder. Dabei heißt es: Umso leuchtender, desto besser. Der Look setzt sich den grauen Tagen entgegen und sorgt auch bei strömendem Regen für gute Laune. In Kombination mit Goldtönen wird das Herbst-Feeling perfekt.

Animal Nails

Wer eine künstlerische Ader hat, kann sich an Nageldesigns im Animal-Look versuchen. Leoparden- und Zebramuster machen sich schließlich nicht nur auf der Kleidung gut. Am einfachsten nachzumachen sind Schwarz-Weiß-gefleckte Nägel, die ein Kuhmuster imitieren. Neben diesen sind Schildpattmuster eine stylishe Wahl im Herbst. Der Trend kommt besonders in Form von Akzentnägeln gut zur Geltung. Nur ein bis zwei Nägel in dem Muster zu lackieren, spart praktischerweise auch Zeit und Geduld.

Gedeckte Blautöne

Abseits von auffälligen Farben und Mustern sind gedeckte Blautöne angesagt. Die zurückhaltenden Farben strahlen Ruhe und Eleganz aus und bringen doch frischen Wind in jedes Outfit. Ob Blaugrau oder tiefblaue Nuancen, ob einfarbige Nägel oder minimalistische Designs: Diesen Herbst ist alles erlaubt.

Aura Nails

Die Aura Nails finden ebenso den Weg in den Herbst. Der spirituelle Trend flammt mit vom bunten Herbstlaub inspirierten Tönen wieder neu auf. Im Mittelpunkt stehen rote, orange und gelbe Töne in allen Variationen. Für den Ombré-Look kommen zwei Farben zum Einsatz. Der Trend denkt den klassischen Farbverlauf von oben nach unten neu. Ein hellerer Lack in der Mitte des Nagels verschmilzt mit dem dunkleren, wodurch eine Glaskugel-Optik entsteht.

Blätter und Blumen

Blumige Designs sind nur für den Frühling gedacht? Nicht, wenn Erdtöne mit im Spiel sind. Blüten und feine Zweige mit Blättern in einem warmen Braun oder Olivgrün bilden die perfekten Herbst-Designs. Für Variation sorgen French Nails mit brauner Spitze, die dem Look Eleganz einhauchen.