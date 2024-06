1 Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, will am Montag Hochwassergebiete im Land besuchen. Foto: dpa/Marijan Murat

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl besuchen am Montag zwei Hochwassergebiete im Land. Am Vormittag ist ein Aufenthalt in Meckenbeuren im Bodenseekreis geplant.











Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) besuchen am Montag zwei vom Hochwasser betroffene Gemeinden. Zunächst wollen sie sich am Vormittag (11.00 Uhr) in Meckenbeuren im Bodenseekreis ein Bild von der Lage machen, wie ein Sprecher der Landesregierung am Sonntag mitteilte. Später ist ein Besuch in der Gemeinde Erbach im Alb-Donau-Kreis geplant.