Was sagen eigentlich die Händler zu „Angsträumen“ in der Stadt – und wie kann aus ihrer Sicht der Einzelhandel gerettet werden?
„Das Schlimmste im Stadtbild sind Leerstände“, sagt Sebastian Rothfuss, der die Fellbacher Buchhandlung Lack ab dem neuen Jahr weiterführen wird. Daher sei es umso wichtiger, Leerstände zu überwinden. Häufig folgten Imbiss-Läden oder Friseurgeschäfte, was den Branchenmix zwar ausdünne, aber besser als Leerstand sei. Man sollte sich über jeden freuen, der so einem Leerstand entgegenwirke und dadurch die Innenstadt attraktiv mache. Über die Mehrwertsteuer könne viel geregelt werden – man könnte beispielsweise eine Luxussteuer für Kaviar einführen und dafür Gemüse gar nicht besteuern.