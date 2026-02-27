Viele Menschen mit Adipositas vermeiden Arztbesuche - nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Angst vor Abwertung, Vorurteilen und der Erfahrung, auf ihr Gewicht reduziert zu werden. Dabei gibt es inzwischen wirksame medikamentöse Behandlungen.
Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ist von Adipositas betroffen - das entspricht laut der Deutschen Adipositas-Gesellschaft rund 17 Millionen Menschen. Doch viele Betroffene stehen mit ihrer Erkrankung weitgehend allein da. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Pharmaunternehmens Lilly Deutschland unter 2.000 Menschen mit einem BMI über 30 zeigt: 43 Prozent derjenigen, die noch nie wegen ihres Gewichts behandelt wurden, sehen aktuell keinen Grund, einen Arzttermin zu vereinbaren.