Warum Karneval für Haustiere extremer Stress ist

Bald startet der Straßenkarneval mit Umzügen und Partys. Fachleute betonen, dass Haustiere dann daheim bleiben und auf keinen Fall als närrische „Accessoires“ dienen sollten.
Karneval ohne Kostüme? Geht gar nicht! Ein kostümloser Karneval ist ähnlich aufregend und spaßig wie eine jungfräuliche Ehe. Der Karneval, auch bekannt als Fastnacht, Fasnacht, Fasnet, Fasching, Fastabend, Fastelovend, Fasteleer oder fünfte Jahreszeit, umfasst alle Bräuche, mit denen die Menschen die sechswöchige Fastenzeit feiern.