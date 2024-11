Angst vor K.-o.-Tropfen geht um: „Würde Becher nie unbeaufsichtigt im Club stehen lassen“

1 K.–.o.-Tropfen werden heimlich ins Getränk gemischt. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit reicht. Foto: Nicolas Armer/dpa

Immer mehr Frauen werden in Baden-Württemberg mit Drogen im Getränk betäubt, um sie sexuell zu missbrauchen oder auszurauben. Auch im Kreis Ludwigsburg gibt es jetzt vereinzelte Fälle. Viele Jugendliche sind alarmiert.











Jeder hat eine solche Szene wahrscheinlich schon einmal in einem Krimi gesehen. Es herrscht dichtes Gedränge in einem Club, eine Frau schiebt sich zur Bar, wird am Tresen von einem nett wirkenden Mann in ein Gespräch verwickelt, der ihr heimlich aus einem Röhrchen eine Substanz ins Getränk träufelt. Die Frau wird schläfrig, der Unbekannte hilft ihr nach draußen und missbraucht sie. Leider passieren derartige Übergriffe nicht nur im Film, sondern sind höchst real. In Baden-Württemberg kam es zuletzt immer häufiger vor, dass K.-o.-Tropfen verabreicht werden. Auch im Landkreis Ludwigsburg sind einzelne Fälle bei der Polizei protokolliert.