Angst vor den Autokraten: Sterben die Demokratien in Europa aus?

Sterben die Demokratien in Europa aus?

1 Streiter für die Demokratie: Andreas Voßkuhle Foto: imago//Martin Hoffmann

Andreas Voßkuhle, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, sieht die Demokratie in ihren Grundfesten gefährdet. Ist sie vielleicht nur eine Episode in der Menschheitsgeschichte? Eine Frage, die alle Demokraten wachrütteln muss, kommentiert Redakteur Jan Sellner.











In die ruhige Zeit zwischen den Jahren platzt ein Weckruf, der jeden Demokraten wachrütteln muss. Er stammt aus dem Mund von Andreas Voßkuhle, dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und damit einem berufenen Hüter der Verfassung. Sein Weckruf lautet so: „Es kann sein, dass sich unsere Demokratie nur als kurze Phase in der Geschichte erweist. Es ist möglich, dass die dunkle Zeit des Totalitarismus zurückkehrt.“ Wen das nicht aufschreckt, mit dem ist kein demokratischer Staat zu machen.