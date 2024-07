Angriffe in Karlsruhe: Drei Attacken in kurzer Zeit – Mann verletzt Polizisten mit Cuttermesser

1 Zuvor soll der Mann am Freitag einen Achtjährigen angefasst haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Dreimal soll ein Mann in Karlsruhe Bundespolizisten attackiert und verletzt haben und das in nur zwei Tagen. Vor den Angriffen fiel der Mann zuerst wegen einer anderen Sache auf.











Nachdem er bereits vier Beamte verletzt hatte, soll ein 36-Jähriger zwei weitere Male Bundespolizisten in Karlsruhe angegriffen und unter anderem mit einem Cuttermesser verletzt haben. Zunächst fiel der Mann am Freitag auf, weil er einen Achtjährigen am Bahnhof an der Schulter anfasste, wie die Bundespolizei mitteilte. Daraufhin bekam er einen Platzverweis.