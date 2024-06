1 Bundeskanzler Olaf Scholz will Angriffe auch politische Veranstaltungen nicht dulden. (Archivbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt nach mehreren Angriffen bei politischen Veranstaltungen ein hartes Vorgehen gegen Gewalt an – und warnt die Täter.











Nach mehreren Angriffen bei politischen Veranstaltungen hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein hartes Vorgehen gegen Gewalt angekündigt. „Ob das Gewalt ist gegen sich links oder in der Mitte oder rechts engagierende demokratische Politikerinnen und Politiker - sie ist immer nicht akzeptabel und sie wird von uns nicht hingenommen werden“, betonte der SPD-Politiker am Sonntag beim ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow in Brandenburg.