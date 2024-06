1 Verunstaltungen trafen die Wahlplakate aller Parteien. Foto: dpa/Annette Riedl

Die Eskalation beim politischen Aschermittwoch in Biberach und die Attacke auf den Grünen-Kandidaten in Amtzell haben die Aufmerksamkeit auf Angriffe im Wahlkampf erhöht. Doch wie sieht die Bilanz kurz vor dem Wahltag aus? War es schlimmer als 2019?











Es war hierzulande nicht erst der Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden, der die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer im Land gelenkt hat. Schon zuvor hatte die Eskalation beim Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach und der Angriff auf einen Grünen-Abgeordneten in Amtzell (Kreis Ravensburg) alarmiert. Innenminister Thomas Strobl (CDU) fuhr daraufhin den Schutz von Politikern und Wahlkampfveranstaltungen hoch und ließ sich ein Lagebild erstellen.