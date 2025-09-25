Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte: Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Nach mehreren Drohnenangriffen gegen die „Global Sumud Flotilla“ haben Italien und Spanien ein Kriegsschiff als Begleitschutz für die Gaza-Hilfsflotte losgeschickt.
Die rund fünfzig Schiffe der „Flotilla“ befanden sich gestern immer noch südlich von Kreta und bewegten sich langsam in Richtung Gazastreifen. Am Dienstag ist der propalästinensische Hilfskonvoi vor Kreta während mehrerer Stunden von über einem Dutzend Drohnen angegriffen worden. „Unsere Boote wurden wiederholt von militärischen Drohnen attackiert. Sie beschossen uns mit unbekannten, aber reizenden Substanzen und mit Schallbomben“, erklärte die italienische Sprecherin der Flotte, Maria Elena Delia, in einem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. Auch der Funkverkehr der Schiffe sei gestört worden. Verletzt wurde nach Angaben der Aktivisten niemand. Vertreter der Global Sumud Flotilla machen Israel für die Angriffe verantwortlich.