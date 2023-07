Ruf nach mehr Sicherheit in Bus und Bahn

Angriffe auf Fahrgäste in Stuttgart

1 Wenn es zum Konflikt kommt, rät der Experte dazu, sich zu anderen Fahrgästen zu setzen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In den vergangenen Monaten ist es vermehrt zu Übergriffen auf Fahrgäste gekommen. Zuletzt wurde eine mutige Zeugin in einer Stuttgarter Stadtbahn selbst zum Opfer. Ein Konfliktexperte zeigt auf, wie man richtig einschreitet.









Stuttgart - Peter Kollmannthaler ist nicht in der betroffenen Stadtbahn gewesen. Doch die Situation kann er sich lebhaft vorstellen: „Ein klassischer Fall, der zeigt, wie schmal der Grat zwischen Zivilcourage und Gefahr sein kann“, sagt er. Der Fall hatte sich vergangenen Freitag in einer Stadtbahn im Stuttgarter Süden abgespielt, als eine Frau von einer Gruppe Jugendlicher angepöbelt wurde. Eine couragierte Zeugin wollte ihr helfen und wurde selbst zum Opfer – doch wie verhält man sich in einem solchen Fall?