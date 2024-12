Angriffe am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen: Unbekannte verprügeln zwei Männer

Bahnhof Bietigheim-Bissingen 29-Jähriger wird geschlagen und ausgeraubt

Ein 29-Jähriger ist in der Unterführung nahe des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen von Unbekannten ins Gesicht geschlagen und ausgeraubt worden. Selbst den Mantel des Opfers nahm die Gruppe an sich.