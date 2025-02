Angriffe am Bahnhof Bietigheim-Bissingen: Videoüberwachung zur Abschreckung?

1 Vor allem bei Nacht war die Gegend um den Bahnhof von Bietigheim-Bissingen in den vergangenen Wochen unsicher. Foto: SDMG

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat von Bietigheim-Bissingen möchte überprüfen lassen, ob eine Videoüberwachung am Bahnhof sinnvoll ist, um die Gegend sicherer zu machen.











Bahnhöfe bei Nacht sind generell kein Umfeld, in dem man sich besonders sicher fühlt. Verstärkt wurde das unangenehme Gefühl jüngst in Bietigheim-Bissingen, als sich innerhalb weniger Wochen drei Angriffe auf Passanten ereignet haben. Die kleine Serie von Überfällen begann am 24. November. Ein junger Mann wurde am frühen Morgen von einer Gruppe Unbekannter erst angesprochen, dann bewusstlos geschlagen und beraubt. Zwei Wochen später wurde ein weiterer junger Mann in einer Unterführung in Bahnhofsnähe ins Gesicht geschlagen, schwer verletzt und bestohlen. Eine weitere Woche später wurden zwei Männer in Bahnhofsnähe verprügelt, in diesem Fall aber nicht beraubt.