Angriff vor Supermarkt in Marbach: 64-Jähriger wird von vier Männern zu Boden geschlagen
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Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch völlig unklar (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

Ein 64-Jähriger ist beim Verlassen eines Supermarkts von Unbekannten attackiert worden. Die Polizei ist unter anderem auf der Suche nach einem Mann, der dem Opfer geholfen hat.

Ein 64-Jähriger soll am Mittwochabend vor einem Supermarkt in Marbach von vier Männern verprügelt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Geschäft in der Rielingshäuser Straße gegen 21 Uhr verlassen, als die Unbekannten ihn im dortigen Eingangsbereich angriffen. Die Männer schlugen auf den 64-Jährigen ein, der verletzt zu Boden ging.

 

Ein Unbekannter hilft dem Mann hoch

Ein bislang noch unbekannter Mann, der zuvor mit den Angreifern gesprochen haben soll, half dem 64-Jährigen auf. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei derzeit noch unklar. Die Täter werden als 18 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Der Zeuge wurde auf Anfang 20 geschätzt und soll blonde Haare haben.

Der Helfer und Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07144/9000 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

 