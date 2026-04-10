Angriff vor Supermarkt in Marbach: 64-Jähriger wird von vier Männern zu Boden geschlagen

1 Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch völlig unklar (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa

Ein 64-Jähriger ist beim Verlassen eines Supermarkts von Unbekannten attackiert worden. Die Polizei ist unter anderem auf der Suche nach einem Mann, der dem Opfer geholfen hat.











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Ein 64-Jähriger soll am Mittwochabend vor einem Supermarkt in Marbach von vier Männern verprügelt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Geschäft in der Rielingshäuser Straße gegen 21 Uhr verlassen, als die Unbekannten ihn im dortigen Eingangsbereich angriffen. Die Männer schlugen auf den 64-Jährigen ein, der verletzt zu Boden ging.