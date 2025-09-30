Angriff vor Kokos-Insel: Costa Rica: Forscher überlebt Hai-Attacke in 40 Meter Tiefe

Ein Hai beißt einen Meeresbiologen und beschädigt auch dessen Sauerstoffschlauch. Dennoch kommt der Wissenschaftler lebend an die Wasseroberfläche. Im Krankenhaus wird er operiert.
San José - Ein mexikanischer Meeresbiologe ist vor einer abgelegenen Pazifikinsel in Costa Rica von einem Hai gebissen und schwer verletzt worden. Mauricio Hoyos wurde bei einem Tauchgang vor der Kokos-Insel von dem rund vier Meter langen Hai verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach einer schwierigen Rettungsaktion wurde Hoyos per Schiff an das Festland und anschließend mit einem Krankenwagen in eine Klinik in der Hauptstadt San José gebracht, wo er operiert wurde.