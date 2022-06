1 Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Ein 36-Jähriger belästigt in einem Backnanger Club eine junge Frau. Er wird hinausgeworfen – doch als die 21-Jährige die Diskothek verlässt, wartet er auf sie.















Vor einer Diskothek in der Annonay-Straße in Backnang ist am Sonntagmorgen mehrere Male mit einem Gasdruck-Revolver auf eine junge Frau geschossen worden. Wie die Polizei mitteilt, war das 21 Jahre alte Opfer in dem Club zunächst von einem 36-Jährigen belästigt worden. Der Mann musste die Diskothek deshalb verlassen. Offenbar wartete er aber vor dem Club auf die junge Frau, denn als sie diesen gegen 2.30 Uhr verließ, passte der 36-Jährige sie ab. Er schoss mit einem Gasdruck-Revolver auf die Frau und traf sie in den Hals- und Hüftbereich.

Der mutmaßliche Täter wird kurze Zeit später verhaftet

Derartige Waffen sind mit Luftpistolen vergleichbar, sie verschießen kleinere Metallkugeln und sind ab 18 Jahren frei verkäuflich. Die 21-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Täter ergriff zu Fuß die Flucht. Der 36-Jährige wurde wenig später in einem Zimmer in einer Gaststätte in der Sulzbacher Straße festgenommen. Laut der Polizei hält der serbische Staatsangehörige sich möglicherweise unerlaubt in Deutschland auf, er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

