Angriff in Vaihingen an der Enz

Ein 45-Jähriger hatte auf dem Adlerplatz in Vaihingen an der Enz mit Freunden getrunken. Dabei soll er sich auch mit einigen Jugendlichen angelegt habe. Später wird er verfolgt.









Ein Jugendlicher hat einen 45-Jährigen in Vaihingen an der Enz niedergeschlagen. Das spätere Opfer war gegen 20.10 Uhr mit zwei Freunden auf dem Adlerplatz in der Radbrunnengasse gesessen und hatte getrunken. Der Alkohol zeigte auch bald seine Wirkung: Der 45-Jährige wurde recht laut und provozierte wohl auch eine Gruppe Jugendlicher.

Die Jugendlichen folgen Mann zum Bahnhof

Als der 45-Jährige später sein Fahrrad in Richtung Bahnhof schob, näherten sich ihm einige Jugendliche. Einer aus der Gruppe schlug ihm schließlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Hierauf fiel der Mann zu Boden und verlor das Bewusstsein. Die Gruppe ergriff indes die Flucht, während eine Anwohnerin die Polizei alarmierte. Der 45-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Täter ist nicht viel bekannt: Er soll eine Baseballkappe getragen haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte an 0 70 42 / 94 10.