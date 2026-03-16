Angriff in Stuttgart-West: Mann greift nach Dienstwaffe einer Polizistin

1 Der Mann war mit zerrissener Hose und entblößtem Intimbereich auf einem Rad- und Fußweg unterwegs. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Ein 37-Jähriger hat am Freitag in der Solitudestraße zwei Polizeibeamte angegriffen. Der Mann mit entblößtem Intimbereich griff nach der Pistole einer Polizistin.











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Polizeibeamte haben am Freitag einen 37-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der zwei Beamte in der Solitudestraße in Stuttgart-West angegriffen haben soll. Eine Passantin alarmierte gegen 10.50 Uhr die Polizei, als sie den Mann mit zerrissener Hose und entblößtem Intimbereich auf einem Rad- und Fußweg im Bereich des Jugendhauses entdeckte, wie die Polizei mitteilte.