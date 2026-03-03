Angriff in Stuttgart-Weilimdorf: Neue Schüsse im Stadtbezirk – und die Opfer schweigen

Die Reihe von bewaffneten Überfällen unter jungen Männern in Stuttgart-Weilimdorf setzt sich fort. Die meisten Fälle sind bis heute ungeklärt.
Wieder hat es geknallt im Stadtbezirk Weilimdorf – mutmaßlich Schüsse aus einer Schreckschusswaffe. Bei einem Straßenraub oder einer Auseinandersetzung unter jungen Leuten in der Engelbergstraße im Stadtteil Giebel am Wochenende hat ein 17-Jähriger eine Kopfplatzwunde und Schürfungen erlitten. Geht das neue Jahr gerade so weiter, wie das alte geendet hatte? Die meisten Vorfälle sind bis heute ungeklärt geblieben.