Der junge Mann wurde gegen 0.50 Uhr im Oberen Schlossgarten angegriffen (Symbolbild).

In Stuttgart ist in der Nacht zum Sonntag ein junger Mann von einer Personengruppe angegriffen worden. Dabei soll auch seinen Uhr gestohlen worden sein.















Stuttgart - Eine Gruppe von sechs bis acht Personen hat am frühen Sonntagmorgen im Oberen Schlossgarten in Stuttgart einen jungen Mann angegriffen und bestohlen. Nach Polizeiangaben wurde der 23-Jährige gegen 0.50 Uhr geschlagen und getreten – offenbar wurde ihm dabei auch eine neuwertige Smart-Watch vom Handgelenk gestohlen. Die Polizei nahm anschließend am Eckensee zwei 23-jährige Männer vorläufig fest, die mutmaßlich an der Attacke beteiligt gewesen sein sollen – die fehlende Uhr konnte bei ihnen jedoch nicht gefunden werden.

Das Opfer, das bei dem Angriff Gesichtsverletzungen erlitt, konnte keine näheren Angaben zu den Tätern machen. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen (0711/89905778).