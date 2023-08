1 Vorfall am Hauptbahnhof (Archivbild) Foto: IMAGO/TOBIAS STEINMAURER

Am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es zu einem Angriff auf eine DB-Mitarbeiterin. Diese kann die Tatverdächtigen noch vor Ort stellen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zu einer Beleidigung und anschließenden Körperverletzung einer 24-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn (DB) ist es nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitagabend am StuttgarterHauptbahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge lief der 36 Jahre alte Tatverdächtige gegen 19.15 Uhr zusammen mit seiner Begleitung, einer 27-Jährigen, am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes entlang, als die 24-jährige DB-Mitarbeiterin in einem Servicefahrzeug auf sie zukam, woraufhin die Situation eskaliert sein soll.