Am Bahnhof in Bad-Cannstatt kommt es am vergangenen Freitag zu einem Angriff auf eine Personengruppe. (Archivbild)

Im Stuttgarter Bezirk Bad-Cannstatt attackieren zwei junge Männer am Freitag eine achtköpfige Personengruppe. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Tatverdächtigen.









Eine Gruppe bestehend aus acht Personen ist am späten Freitagabend im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt von einem 17-Jährigen sowie einem 24-jährigen Mann angegriffen worden. Warum es zu der Attacke kam, ist noch nicht bekannt.

Wie die Polizei berichtet, sollen die beiden Tatverdächtigen ersten Erkenntnissen zufolge zunächst gegen 23:45 Uhr die Gruppe im Alter von 19 bis 22 Jahren in der Bahnhofshalle mit Bierflaschen beworfen haben, ohne diese jedoch zu treffen. Anschließend gingen sie offenbar auf einen 22-Jährigen aus der Gruppe los, nahmen ihn in den Schwitzkasten und traten ihm mehrfach mit den Knien in das Gesicht. Einem weiteren 22-Jährigen traten die beiden Täter nach jetzigem Kenntnisstand mehrmals in den Rücken.

Tatverdächtige beleidigen und bedrohen junge Frauen

Als drei junge Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren, die ebenfalls zu der Personengruppe gehörten, die Situation schlichten wollten, sollen die mutmaßlichen Täter sie beleidigt und bedroht haben. Alarmierte Kräfte der Landespolizei trafen den 17- und 24-Jährigen schließlich im Bahnhofsbereich an. Einer der beiden 22-Jährigen erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen am Knie und an der Stirn.

Die zuständige Bundespolizei in Stuttgart ermittelt nun gegen die beiden Männer unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung.